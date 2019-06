Connor McDavid: «une longue séquence de mauvais hockey»

Heureux de l’arrivée de nouveaux visages au sein de la direction de son équipe, le capitaine des Oilers d’Edmonton, Connor McDavid, espère d’abord et avant tout de participer aux séries éliminatoires la saison prochaine.

Le numéro 97 est fatigué de perdre, lui qui a joué les parties d’après-saison une fois en quatre ans dans la Ligue nationale de hockey (LNH). Cette année, il a beau avoir récolté 116 points, dont 41 buts, en 78 rencontres, mais il a été incapable de mener les siens à bon port. La formation albertaine a terminé à l’avant-dernier rang de l’Association de l’Ouest et a effectué plusieurs changements importants.

«Tout le monde dans la ligue veut faire les séries et je ne suis pas différent à cet égard, a-t-il mentionné au réseau Sportsnet, mardi à Toronto, en marge d’une activité caritative. Je meurs d’envie de jouer en éliminatoires et d’aider Edmonton à connaître du succès. Je crois que les partisans le méritent, la ville aussi. [...] Ce fut une longue séquence de mauvais hockey, donc il faudra travailler fort pour revenir en séries.»

D’ailleurs, l’arrivée du directeur général Ken Holland et de l’entraîneur-chef Dave Tippett est de bon augure aux yeux du finaliste à l’obtention du trophée Hart, remis au joueur par excellence du circuit Bettman.

«Les deux possèdent tant d’expérience et je suis enthousiaste à ce propos, a précisé McDavid à la chaîne TSN. Nous désirons de la stabilité après une année lors de laquelle nous n’avons rien obtenu, à part des changements d’entraîneur et de DG. Ce fut une saison rocambolesque et on s’attend à plus de tranquillité.»

Peu à dire sur lui

Quant à la déchirure du ligament croisé postérieur du genou gauche qu’il a subie en heurtant le poteau du filet des Flames de Calgary pendant la dernière rencontre du calendrier régulier, le 6 avril, McDavid s’est montré peu loquace.

«Je ne parlerai pas trop de cela, il y aura beaucoup de temps pour le faire ultérieurement», a-t-il dit.

Le joueur d’avant n’aura pas à être opéré et devrait être prêt à amorcer le camp d’entraînement en septembre.