Marc Crawford s’en va à Chicago

Incapable de convaincre les Sénateurs d’Ottawa de lui accorder le poste d’entraîneur-chef en permanence, Marc Crawford a choisi de se joindre aux Blackhawks de Chicago à titre d’adjoint, mardi.

Celui ayant 18 saisons d’expérience comme instructeur dans la Ligue nationale de hockey (LNH) travaillera ainsi sous la supervision de Jeremy Colliton derrière le banc des Hawks.

«Jeremy a une vision extrêmement brillante et un esprit innovateur. Je suis totalement impressionné par sa présence et son enthousiasme, a expliqué Crawford dans un communiqué. Je sais que nous entretiendrons une relation incroyable et mon expérience devrait aider le personnel d’entraîneurs au complet.»

L’ancien instructeur-chef des Nordiques de Québec a terminé la dernière campagne en tant que pilote intérimaire des Sénateurs d’Ottawa, à la suite du congédiement de Guy Boucher au début mars. Il figurait aussi parmi les candidats en lice pour diriger cette formation en permanence, mais les «Sens» ont jeté leur dévolu sur D.J. Smith.

Crawford, qui a œuvré trois ans comme assistant à Ottawa, a remporté la coupe Stanley avec l’Avalanche du Colorado en 1996 et totalise 1169 matchs, dont 556 victoires, à la barre d’un club de la LNH en carrière, ayant dirigé cinq équipes.