Les 4 Chevaliers de retour, Claude Potvin honoré

Curieux hasard: le même jour où les 4 Chevaliers annonçaient les détails de leur nouvelle saison, mardi à Laval, il a été annoncé que le fondateur Claude Potvin allait être intronisé, à titre posthume, au Panthéon des sports du Québec.

«Il sera le premier représentant du softball à être intronisé parmi les immortels du sport québécois», a souligné fièrement l’organisme Softball Québec sur les réseaux sociaux.

Aux yeux de Renaud Lefort, qui est au cœur de la renaissance des 4 Chevaliers depuis 2013, cet honneur vient à point pour feu Claude Potvin.

«Claude, ç’a été mon troisième grand-père et mon idole, a qualifié Lefort, dont le père René a longtemps fait partie de cette formation à quatre joueurs pratiquement imbattable. J’ai plusieurs beaux souvenirs avec lui.

«En relançant les 4 Chevaliers, il était très important de respecter les valeurs de Claude Potvin en amassant des sous pour différents organismes, a ajouté Lefort. On crée des événements profitables, mais aussi abordables.»

Ça commence vendredi!

À propos de la nouvelle saison, elle se mettra en branle dès vendredi à Chutes-aux-Outardes, sur la Côte-Nord. Les 4 Chevaliers seront par ailleurs à Sawyerville, en Estrie, dès le lendemain. Tel que dévoilé en conférence de presse, une quarantaine de matchs auront lieu d’ici la mi-septembre, dont quelques parties au Nouveau-Brunswick.

Encore une fois, l’équipe de softball diffusera à nouveau une émission sur les ondes de TVA Sports 2. En plus de Lefort, Frédéric Bolduc, Mathew Simon et Steve Côté font partie de la formation tandis que l’animatrice et chanteuse Annie Dufresne agrémente le spectacle.

«Parmi les nouveautés, on compte souligner les 50 ans des Expos, a indiqué Lefort. On risque de voir souvent Gary Carter, Tim Raines et Pete Rose à nos matchs.»

Une pensée pour Guy Émond

Même s’il n’a joué que brièvement pour les Expos, en 1988 et 1989, le grand lanceur Randy Johnson fera aussi l’objet d’un clin d’œil, rappelant le jour où il a atteint un oiseau avec une balle à l’époque où il jouait pour les Diamondbacks de l’Arizona.

Les blagues plus classiques de Claude Potvin, comme le coup du pamplemousse, seront logiquement de retour. Avant d’amorcer la nouvelle saison, Lefort a par ailleurs émis une pensée pour le défunt journaliste Guy Émond, qui a toujours été près de l’équipe autrefois connue sous le nom des «4 Chevaliers O’Keefe».