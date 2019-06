Erik Karlsson aimerait une offre de Montréal

Admissible au statut de joueur autonome sans compensation le 1er juillet, le défenseur Erik Karlsson pourrait-il retrouver les Sénateurs d’Ottawa ou encore, se joindre au Canadien de Montréal en prévision de la prochaine saison? L’idée est loin d’être loufoque, selon un quotidien ottavien.

Sur son site internet mardi matin, le «Ottawa Sun» a précisé, en citant une source bien informée du dossier, que le Suédois espère recevoir «des offres compétitives» de la part de deux organisations en particulier, soit les «Sens» et le Tricolore. Ce désir s’expliquerait surtout par l’épouse du joueur de 29 ans - Melinda Karlsson - le souhait de se rapprocher de sa famille. La femme du hockeyeur est née et a grandi dans la capitale fédérale.

Par ailleurs, le journal a aussi indiqué que les Maple Leafs de Toronto et les Sabres de Buffalo ne figurent pas parmi les options du double récipiendaire du trophée Norris malgré leur proximité avec Ottawa.

«En partant, il y a déjà Shea Weber qui gagne beaucoup d'argent, a souligné le journaliste de la chaîne TVA Sports Renaud Lavoie, mardi, lors de l'émission Les Partants. Dans le meilleur des mondes, tu as Shea Weber et Erik Karlsson, mais en même temps, à gauche, il te faut des défenseurs de meilleure qualité. Est-ce que tu peux amener Karlsson à gauche? Est-ce que c'est une possibilité?

«Tu ne peux pas mettre une croix sur rien, mais si Erik Karlsson veut jouer pour les Canadiens de Montréal, est-ce qu'il va gagner 12-13 millions $ par année? La réponse est automatiquement non.»

C’est à cet endroit qu’Erik Karlsson a amorcé sa carrière dans la Ligue nationale en 2009. Avant le début de la plus récente campagne, les Sénateurs l’ont refilé aux Sharks de San Jose dans une transaction impliquant cinq autres joueurs, notamment. En Californie, il a récolté trois buts et 42 mentions d’aide pour 45 points en 53 rencontres, ayant manqué 27 des 33 derniers duels des siens à cause d’une blessure à l’aine. Celle-ci a continué de l’ennuyer en séries éliminatoires, durant lesquelles il a obtenu 16 points en 19 matchs.

San Jose encore une option?

Tard au mois de mai, Karlsson a diffusé un message de remerciements sur les réseaux sociaux à l’endroit des partisans des Requins, ce qui a fait dire à plusieurs qu’il ne reviendra pas à San Jose.

«Merci à toute l'organisation des Sharks, aux partisans et spécialement à mes coéquipiers, a-t-il écrit. C'était une belle aventure qui s'est terminée trop tôt. Mais de beaux souvenirs ont été créés. Toute la région de la baie a démontré de la classe et a été respectueuse envers moi et ma famille. Merci.»

Malgré cela, l’expert du réseau Sportsnet Elliotte Friedman a mentionné au site de la chaîne NBC Sports samedi que le principal intéressé réfléchissait toujours à l’idée de retourner chez les Sharks, ajoutant que sa décision devrait être connue «d’ici environ une semaine».

Karlsson vient de compléter un pacte de sept ans et de 45,5 millions $.