Des Yankees amochés à Toronto

Les Blue Jays de Toronto accueilleront, mardi soir, les Yankees de New York à l’occasion du premier match d’une série de trois, au Rogers Centre.

La rencontre sera présentée sur les ondes de TVA Sports, dès 19h.

Toutefois, la formation new-yorkaise est toujours privée d’éléments importants alors qu’Aaron Judge (muscle oblique), Dellin Betances (épaule), Greg Bird (fascia plantaire) et Giancarlo Stanton (mollet) sont tous blessés et en cours de rééducation à Tampa. De son côté, Didi Gregorius (coude) évolue au niveau AAA à Scranton/Wilkes-Barre et devrait rejoindre les Bombardiers du Bronx vendredi, à Cleveland.

Même si les Yankees (38-20) sont amochés, ils trônent au sommet du classement de la section Est de la Ligue américaine et n’ont perdu que quatre duels depuis le 11 mai dernier.

De leur côté, les Jays (21-38) aimeraient bien retrouver le sentier de la victoire, eux qui ont été récemment balayés par les Rays de Tampa Bay et les Rockies du Colorado. La troupe de Charlie Montoyo est quatrième du classement de l’Est de l’Américaine, à 17,5 matchs des Yankees.

Clayton Richard (0-1) sera sur le monticule pour les Jays. Il sera opposé à Masahiro Tanaka (3-4).

Il s’agit du premier de 19 duels entre les deux équipes cette saison.