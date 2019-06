Les Bruins veulent améliorer leur palmarès

La victoire éclatante de 7 à 2 obtenue aux dépens des Blues de St. Louis dans le troisième match de la finale, samedi, a rapproché les Bruins de Boston de la septième coupe Stanley de leur histoire et ceux-ci pourront dire mission accomplie avec deux autres triomphes.

Toutefois, une conquête du précieux trophée n’effacera pas les nombreuses plaies de la formation du Massachusetts qui a connu sa part d’ennuis en finale au fil des ans. D’ailleurs, elle s’est inclinée 13 fois en 19 présences au tour ultime, ce qui est bon pour une faible moyenne de réussite de ,316.

Voici une rétrospective des sept dernières participations des Bruins à la finale avant cette année.

-1974

Deux ans après avoir gagné la coupe, les Bruins retournent en finale. Cependant, les intimidants Flyers de Philadelphie profitent de l’occasion pour obtenir le premier de deux titres consécutifs. Menés par le gardien Bernard Parent, récipiendaire du Vézina et du Conn-Smythe cette saison-là, les Broad Street Bullies s’imposent en six rencontres.

Parent complète le travail avec un jeu blanc de 1 à 0 dans le dernier duel au Spectrum. Les Flyers deviennent du même coup le premier club issu de la grande expansion de 1967-1968 à être couronnés.

-1977

Avec Don Cherry derrière leur banc, les Bruins ont le malheur d’affronter leurs ennemis jurés en finale et les joueurs du Canadien de Montréal, fidèles à leur habitude, sont intraitables. Auteur d’une des meilleures campagnes de l’histoire de la Ligue nationale (LNH) en vertu de 60 victoires et 132 points, le Tricolore liquide Boston en quatre petites parties, en route vers le deuxième de quatre titres d’affilée.

Jacques Lemaire règle le cas des joueurs en noir et jaune avec un but en prolongation du quatrième duel présenté au vieux Garden. Guy Lafleur quitte l’édifice avec le Conn-Smythe dans ses valises.

-1978

Les Bruins ont l’opportunité de prendre leur revanche face au Bleu-Blanc-Rouge un an plus tard et la confrontation est beaucoup plus serrée, chaque formation l’emportant sur sa patinoire lors des cinq premiers matchs. Néanmoins, le Canadien parvient à résoudre l’énigme du Garden dans le sixième duel pour empocher un gain de 4 à 1 et une troisième coupe de suite.

Petite consolation dans le camp des perdants : le combat percutant mettant aux prises Stan Jonathan au redoutable Pierre Bouchard. Ce dernier trouve chaussure à son pied dans le quatrième choc de la finale, subissant un retentissant K.-O. au grand plaisir de la foule de Boston.

-1988

Encore une fois, les Bruins ont devant eux une des plus grandes dynasties du hockey: les Oilers d’Edmonton. Avec Wayne Gretzky, Jari Kurri et compagnie, l’équipe albertaine ne lésine pas face au club ayant surpris au deuxième tour le Canadien, deuxième meilleure formation du classement général. Grâce à quatre triomphes d’affilée, la bande du numéro 99 obtient sa quatrième coupe en cinq ans; c’est la dernière fois que les partisans peuvent voir Gretzky soulever le trophée.

Cette série est particulièrement célèbre pour la panne d’électricité paralysant les activités durant le quatrième match disputé au Garden. La rencontre a dû être reprise deux jours plus tard à Edmonton, où les Oilers ont enlevé les grands honneurs.

-1990

Boston obtient un duel-revanche contre les Oilers deux ans plus tard et a toutes les raisons de croire en ses chances, puisqu’elle détient l’avantage de la patinoire en vertu de son premier rang au classement général. Et c’est sans compter que Gretzky ne joue plus à Edmonton.

Par contre, les Bruins n’y peuvent rien contre le nouveau leader des Huileux, Messier, et leur ancien gardien Bill Ranford, qui met la main sur le Conn-Smythe au terme d’un gain en cinq matchs en finale. Peu visible à de nombreuses reprises sur la glace, Petr Klima se fait remarquer en touchant la cible lors de la troisième prolongation de la partie initiale.

-2011

Les partisans des Bruins doivent patienter 21 longues années avant de revoir leurs favoris en finale, mais l’attente en a valu la peine. Confronté aux Canucks de Vancouver, champions du calendrier régulier, Boston freine une disette de 39 ans sans coupe en gagnant le septième match 4 à 0 en territoire ennemi, malgré des revers subis lors des trois duels disputés en Colombie-Britannique précédemment.

Pendant que des individus expriment leur mécontentement en saccageant les rues du centre-ville de Vancouver, Tim Thomas remporte le Conn-Smythe, alors que le capitaine Zdeno Chara et le Québécois Patrice Bergeron gagnent leur première coupe en carrière, tout comme l’entraîneur Claude Julien.

-2013

Les Bruins ont droit à une nouvelle chance de se faire valoir en finale, mais cette fois, les Blackhawks de Chicago ont le dernier mot. Les deux dernières minutes de la sixième rencontre tournent au désastre pour Boston, qui concéde deux buts en 17 secondes pour échapper une avance et le match. Du même coup, les Hawks décrochent leur deuxième titre depuis 2010, eux qui avaient aussi remporté le trophée des Présidents en saison.

C’est Patrick Kane qui est choisi le joueur par excellence des séries, tandis que le gardien Corey Crawford se rachète avec 47 arrêts en 50 tirs dans les deux derniers duels, après avoir permis cinq filets dans le match 4.