«La Merveille» à TVA Sports!

Le grand Wayne Gretzky n’a peut-être passé qu’un bref moment de sa carrière avec les Blues, mais il tenait à être à St. Louis pour assister au quatrième match de la finale de la Coupe Stanley, lundi soir.

Plus connu pour ses passages avec les Oilers, les Kings et les Rangers, «la Merveille» garde manifestement une bonne opinion des Blues et il semble emballé par les succès récents du club.

«C'est formidable ce qui se passe maintenant, a-t-il observé, en entrevue à TVA Sports. Il n'y a pas à douter qu'au fil des années, il y a eu de grands joueurs qui ont évolué ici, comme Jacques Plante, Glenn Hall, Red Berenson et ainsi de suite. Et il faut aussi dire que sans Brett Hull, cette concession ne serait peut-être plus ici. Il est venu ici et il a sauvé la concession à lui seul.»

Depuis le passage de Hull «il y a eu un nouvel aréna et le hockey a continué à grandir ici, a indiqué Gretzky. Aujourd'hui, on se retrouve avec une bonne équipe et un bon entraîneur, et une ville de plus en plus emballée au sujet du hockey.»

