Jack Hughes et Kaapo Kakko, le début d’une rivalité?

L’Américain Jack Hughes et le Finlandais Kaapo Kakko sont pressentis pour être les deux premières sélections du prochain repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH). Peu importe qui sortira premier, Hughes croit que leurs destins seront à l’avenir étroitement liés.

Ce sont les Devils du New Jersey qui devront trancher entre le premier patineur nord-américain et le premier de classe chez les Européens, eux qui possèdent la sélection initiale. Les Rangers de New York se contenteront avec joie du laissé-pour-compte.

Les deux équipes disputent toutefois leurs rencontres à domicile à environ 21 kilomètres de distance et évoluent toutes deux au sein de la section Métropolitaine. Les deux espoirs croiseront ainsi le fer à maintes reprises.

«Je pense que ce sera très compétitif pour plusieurs années [entre les Devils et les Rangers], a dit Hughes lors d’un point de presse tenu le week-end dernier en marge du Combine, à Buffalo. Nous serons liés pour longtemps, puisque nous jouerons près l’un de l’autre. Il y aura certainement une petite rivalité.»

À plusieurs reprises, les deux premiers choix d’un repêchage ont vu leurs parcours comparés. Récemment, on peut penser à Auston Matthews et Patrik Laine en 2016, ou à Taylor Hall et Tyler Seguin, en 2010.

Hughes refuse toutefois d’affirmer que le jeu des comparaisons représente une source de motivation supplémentaire.

«Je ne pense pas avoir besoin de plus de motivation. Quand tu joues dans la LNH avec des joueurs comme Sidney Crosby et Ryan O’Reilly, et d’autres joueurs incroyables tous les matchs, c’est vraiment amusant.»

Quoi qu’il en soit, Hughes semble avoir beaucoup de respect pour Kakko.

«Je crois qu’il a eu un bon tournoi. Je crois que [les Devils et les Rangers] nous ont vus jouer environ 25 fois cette année. Je crois qu’ils ont fait leur travail de recrutement et de recherche. Les deux équipes feront un bon choix et obtiendront un excellent joueur», a avancé Hughes.