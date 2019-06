Impact: des points d’interrogation en défense

L’Impact de Montréal a subi une défaite sans appel samedi face à Orlando City SC, au Stade Saputo. Le onze montréalais aura droit à peu de repos alors qu’il affrontera les Sounders de Seattle, mercredi à domicile. De plus, l’entraîneur-chef, Rémi Garde, devra résoudre tout un casse-tête en défense.

Le match entre l'Impact et les Sounders sera d'ailleurs présenté à TVA Sports, dès 19h.

Plusieurs joueurs ne seront pas en uniforme en raison de l’appel de la nation. Daniel Lovitz portera les couleurs américaines, Zachary Brault-Guillard, celles unifoliées, et Jukka Raitala sera en poste pour la Finlande.

Sans oublier que le Français Bacary Sagna est blessé.

«Rémi Garde s’était montré quelque peu rassurant avec Bacary Sagna en conférence de presse, a souligné l’analyste-soccer de la chaîne TVA Sports, Vincent Destouches, lundi, lors de l’émission Les Partants. Personnellement, j’ai croisé Bacary Sagna après coup. Il n’avait pas l’air d’un gars qui allait jouer mercredi. Loin de là. Physiquement, il traîne une sévère entorse à la cheville. Juste à voir sa mine déconfite, il n’avait pas la tête des grands soirs.»

Alors, quelles sont les options qui s’offrent à Remi Garde?

«Si tu me demandes, là tout de suite, la seule option que je verrais, ce serait de mettre Victor Cabrera en tant que latéral droit, a confié Destouches. C’est là qu’il avait commencé avec l’Impact de Montréal en 2015. En défense centrale, (Rudy) Camacho et (Zakaria) Diallo et en défenseur gauche Daniel Kinumbe, l’un des jeunes qui avait été signé dans l’entre-saison avec Clément Bayiha, mais qui n’a pas eu sa chance jusqu’ici, car il avait été prêté au Fury d’Ottawa lors des premières semaines du calendrier.

«Il est de retour et s’entraîne avec l’équipe depuis quelques semaines. Je pense qu’il aura sa chance. Ce qu’on dit pour la défense, ça vaut aussi pour le milieu et l’attaque, il n’y a pas beaucoup d’options.»

À voir dans la vidéo ci-dessus.

Réécoutez Les Partants quand vous le voulez sur QUB Radio