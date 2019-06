Hockey Canada convie trois Québécois à son camp de gardiens

Les Québécois Alexis Gravel, Olivier Rodrigue et Alexis Shank figurent parmi les 10 gardiens juniors invités au camp des gardiens du Programme d’excellence de Hockey Canada.

Le nom d’un quatrième gardien évoluant dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), soit Colten Ellis, de l’Océanic de Rimouski, figure également dans la liste chez les moins de 20 ans publiée lundi.

Ce camp a pour but de préparer et évaluer les gardiens en prévision des camps estivaux de développement et de sélection des équipes nationales.

«Ce camp de quatre jours offrira l’avantage aux gardiens de but de tous les niveaux de notre programme de travailler et d’apprendre auprès de quelques-uns des meilleurs instructeurs au Canada afin de se préparer à la saison prochaine», a expliqué Shawn Bullock, directeur des équipes masculines de Hockey Canada, dans un communiqué.

Chez les moins de 17 ans, trois des 12 gardiens sont nés dans la Belle Province. Il s’agit de William Blackburn, Emerik Despatie et William Rousseau. Seulement quatre gardiens ont été invités chez les moins de 18 ans et la liste ne compte aucun Québécois.

Le camp se déroulera de mercredi à samedi au Parc olympique de Calgary.