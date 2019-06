Harry Novillo: «Je ne suis pas satisfait» - Rémi Garde

Le joueur de l’Impact de Montréal Harry Novillo a raté le dernier match de l’équipe, samedi face à Orlando City SC, en raison de fièvre. L’ailier sera toutefois disponible, mercredi, face aux Sounders de Seattle.

Est-ce que Rémi Garde compte l’utiliser? Probablement, si l’on considère les nombreuses blessures qui affligent le onze montréalais en ce moment.

Novillo devra cependant en donner plus à son entraîneur, qui en demande plus de sa part.

«Non, je ne suis pas satisfait de ce qu’il a donné pour le moment à l’équipe, a souligné Garde, lundi, lors d’une mêlée de presse après l’entraînement matinal de l’équipe. Lui comme tous les joueurs de l’équipe ont un devoir et une responsabilité de se comporter comme des joueurs professionnels.

«C’est évidemment des règles et un comportement que j’ai rappelé en début de saison, mais qui semble inutile de rappeler quand on fait ce métier-là. Pour le moment, ce que Harry m’a donné comme réponse sur le terrain, j’attends plus.

«Pour le moment, on a un match à préparer. Harry fait partie de ceux qui peuvent physiquement prétendre à jouer ce match. Jouons ce match et on fera un premier bilan quand il sera le temps de faire un bilan.»

Outre les blessures à Bacary Sagna (cheville), Mathieu Choinière (commotion cérébrale) et Clément Bayiha, notamment, Daniel Lovitz, Zachary Brault-Guillard et Jukka Raitala ont tous accepté l’appel de leur pays respectif pour des matchs internationaux.

