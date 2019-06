St. Louis : les amateurs de sport revivent

Les amateurs de sport de la ville de St. Louis ont vécu un énorme chagrin quand les Rams ont quitté après la campagne 2015 de la NFL. Heureusement pour eux, la présence des Blues en finale de la Coupe Stanley met un baume sur leur plaie.

«Je crois que de perdre notre équipe de football a été douloureux, a indiqué l’attaquant Patrick Maroon au réseau Sportsnet, vendredi. Cette ville a attendu quelque chose de spécial pendant de nombreuses années et elle l’a finalement. Avec tout ce qui s’est passé ici, les Blues et les Rams, nous tentons même d’obtenir une équipe de soccer. Nous tentons de faire venir le plus de gens possible en ville, car il s’agit d’une vraie ville de sport.»

À lire également: un rituel vraiment particulier pour les Blues

La frénésie d’un possible championnat majeur s’est emparée de la ville du Missouri et les joueurs des Blues en sont fiers.

«Les petits éléments deviennent de plus en plus gros, a dit le défenseur Colton Parayko. On voit des bannières partout dans la ville. Tout le monde en parle tout le temps. Si tu vas au restaurant, tu entends les gens en parler à toutes les tables.»

La série finale de la Coupe Stanley est présentement égale 1 à 1 et les affrontements trois et quatre seront disputés dès samedi soir, au Enteprise Center. Maroon s’attend d’ailleurs à ce que le centre-ville vibre au rythme de ses équipes sportives.

«Ce sera une grosse partie, a-t-il exprimé. Il y a un match [de baseball] entre des Cards et les Cubs, en plus du match des Blues en série. Il y aura plus de 100 000 personnes dans le centre-ville de St. Louis.»