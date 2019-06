La rédemption du 1er trio?

La série finale entre les Bruins de Boston et les Blues se transporte à St. Louis, où chacune des deux équipes tentera de s'emparer d'une avance de 2-1, samedi soir.

Ce duel vous sera présenté à TVA Sports et à TVA Sports Direct (avant-match à 19h, coup d'envoi à 20h).

Pour les Bruins, la contribution du premier trio constitue le plus grand enjeu. Brad Marchand, Patrice Bergeron et David Pastrnak sont reconnus pour faire des flammèches sur la patinoire, mais ils ont été étrangement tranquilles depuis le début de la finale.

Des trois joueurs, Marchand est le seul à avoir fait bouger les cordages, et c'était en marquant dans un filet désert pour sceller l'issue du premier affrontement. Bergeron a pour sa part été blanchi et Pastrnak a récolté une aide.

L'entraîneur-chef des Bruins, Bruce Cassidy, s'attend toutefois à un grand match de ses gros canons.

«Ils sont capables d’être à la hauteur. J’ai l’impression que le prochain match sera leur meilleur de la série. Ce n’est que pure spéculation, mais j’ai le sentiment que c’est ce qui va se produire», a-t-il lancé devant les médias, jeudi dernier.

Du côté des Blues, une des priorités est d'être plus efficace avec l'avantage d'un homme. La formation du Missouri n'a marqué aucun but dans cette situation lors de la série finale (0 en 5), étant limitée à six tirs.

«Il faut qu'on soit meilleurs dans ce département, a avoué le joueur de centre Ryan O'Reilly. Ça peut générer une étincelle.»

«Nous devrons être plus dangereux avec nos tirs [...] Ils sont hermétiques et ils nous forcent à tirer sur eux», a-t-il ajouté.

Les Blues ont décroché la première victoire de leur histoire lors d'une finale de la Coupe Stanley, mercredi dernier. Le défenseur Carl Gunnarsson a touché la cible en prolongation pour procurer une victoire de 3-2 aux siens et ainsi créer l'égalité 1-1 dans la série.