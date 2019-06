La fin pour Jacob Trouba à Winnipeg?

Il semblerait que les Jets de Winnipeg ne soient pas enclins à revivre des négociations complexes avec le défenseur Jacob Trouba cet été.

Selon le réseau TSN, la formation du Manitoba tenterait de l’envoyer sous d’autres cieux avant le prochain repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Les hauts et les bas de la relation entre l’arrière droitier et les Jets a fait couler beaucoup d’encre dans les dernières années. Lorsque son contrat d’entrée dans la LNH est venu à échéance en juillet 2016, les deux camps n’ont pas été en mesure de s’entendre avant la fin du mois d’octobre suivant. À l’époque, Trouba avait signé un contrat de deux ans, d’une valeur d’un peu plus de 6 millions $.

À la fin de cette entente, l’intervention d’un arbitre avait été nécessaire pour que le natif du Michigan porte les couleurs des Jets en 2018-2019. Voulant probablement éviter un nouveau cirque médiatique, la direction de l’équipe canadienne pourrait bien se départir de son joueur au moment où sa valeur est grande.

En effet, Trouba vient de connaître la meilleure saison de sa jeune carrière. En 82 parties, il a amassé huit buts et 42 mentions d’aide pour un total de 50 points. Il s’agissait de la première fois qu’il franchissait le cap des 35 points.

En plus de produire offensivement, l’athlète de 25 ans a démontré qu’il était responsable dans sa zone. Lors de la dernière saison, il a bloqué 171 tirs, effectué 112 mises en échec et intercepté 48 passes. Il a également été utilisé près de 23 minutes par match.