On ne savait pas avant samedi si Patrice Bergeron allait disputer le troisième match de la finale de la Coupe Stanley.

Le Québécois a non seulement pris part à la rencontre, mais il a aussi récolté un but et deux aides lors des deux premières périodes.

«C'est évident que Bergeron est blessé, mais Pastrnak et Marchand font le travail et Patrice protège ses deux ailiers, a dit Michel Bergeron lors de son segment Sans filet.

«On a tellement dit que O'Reilly avait l'avantage sur Bergeron... eh bien le Québécois a profité de l'avantage numérique en première période pour donner les devants aux siens.»

