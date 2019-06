Atlanta et les Red Buls devancent l’Impact

En vertu d’un gain de 2 à 0 sur le Fire de Chicago, samedi au Mercedes-Benz Stadium, l’Atlanta United FC a devancé l’Impact de Montréal au classement de l’Association Est de la Major League Soccer (MLS).

Un peu plus tôt dans la journée, la formation de la Belle Province a été dominée 3 à 0 par l’Orlando City FC. L’équipe de la Géorgie est maintenant installée au deuxième rang avec 26 points, tandis que l’Impact occupe le quatrième échelon avec 24 points.

Dans l’affrontement contre le Fire, les favoris de la foule ont été propulsés par Josef Martinez, qui a inscrit un doublé. Le meilleur buteur de la MLS en 2018 a ouvert la marque dès la douzième minute. Il a battu le gardien Kenneth Kronholm d’un tir dans le coin inférieur gauche.

Une trentaine de minutes plus tard, Martinez a récidivé en plaçant le ballon exactement au même endroit. Le Vénézuélien de 26 ans a maintenant 10 réussites en 15 parties cette saison.

Devant la cage des gagnants, Brad Guzan a réalisé trois arrêts, ce qui lui a permis de signer son huitième blanchissage en 2019.

Un peu plus tard, les Red Bulls n’ont fait qu’une bouchée du Real Salt Lake qu’ils ont vaincu au compte de 4 à 0 dans la Grosse Pomme.

Les buts des New-Yorkais ont tous été inscrits en deuxième moitié de match.

Tout juste avant l’heure de jeu, le défenseur Marcelo Silva a ouvert la marque dans son propre filet. Ce but chanceux a délivré les vainqueurs, qui ont inscrit deux autres filets en moins de six minutes. C’est Daniel Royer et Michael Murillo qui ont placé le ballon dans le fond de la cage adverse.

Finalement, Omir Fernandez a complété le score dans les 10 dernières minutes de l’engagement.

Devant sa cage, Luis Robles a enregistré son quatrième jeu blanc, lui qui a repoussé trois ballons.