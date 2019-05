Un nouvel espoir chez les mi-lourds

Il est Russe, il a 22 ans, il est établi à Montréal et il a de grandes ambitions : Artur Ziyatdinov a l’air d’un garçon timide, mais il ne l'est pas. Du moins, pas dans le ring.

Notre journaliste Nancy Audet est allée à la rencontre de Ziyatdinov (9-0-0, 8 K.-O.), vendredi.

Celui qui boxera à Shawinigan le 15 juin a choisi de passer chez les mi-lourds, une division relevée, où plusieurs boxeurs établis à Montréal ont obtenu du succès ces dernières années.

Qui plus est, l’espoir d’Eye of the Tiger Management s’entraîne présentement sous la supervision de Marc Ramsay, qui «sait comment faire des champions», selon le principal intéressé.

