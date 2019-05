Ryan Culkin s’entend avec le Rocket

Le Rocket de Laval a consenti un contrat d’une saison à deux volets au défenseur québécois Ryan Culkin, vendredi.

Âgé de 25 ans, Culkin a disputé 10 rencontres avec le Rocket lors de la saison 2018-2019. Il a inscrit un but et écopé de huit minutes de pénalité. Il a également pris part à 39 parties avec les Mariners du Maine, dans la Premier AA Hockey League (ECHL), cumulant deux buts et 22 points.

Culkin, qui a disputé près de quatre saisons complètes avec les Remparts de Québec dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), a été repêché en cinquième ronde par les Flames de Calgary lors du repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH) en 2012. Les Flames avaient utilisé le choix obtenu du Canadien dans la transaction de Mike Cammalleri pour le sélectionner.

Culkin n’a jamais joué dans la LNH.