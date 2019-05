Patrice Bergeron absent à l'entraînement

Patrice Bergeron not on the ice for practice this afternoon. #NHLBruins line rushes:



Marchand - Kuhlman - Pastrnak

DeBrusk - Krejci - Backes

Johansson - Coyle - Heinen

Nordstrom - Kuraly - Acciari



Chara - McAvoy

Krug - Carlo

Moore - Clifton

Vaakanainen - Kampfer



Rask

Halak