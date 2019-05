La WWE prend des décisions douteuses

Publié aujourd'hui à 10h11

La WWE prend des décisions pour le moins douteuses ces temps-ci. Vous voulez des preuves? Le titre 24/7 a fait la finale de SmackDown Live cette semaine. Oui, les cotes d’écoute aux États-Unis ont augmenté, mais ce n’est pas la victoire de R-Truth qui a fait la différence, c’est plutôt l’absence d’un match des séries de la LNH et de la NBA.

Ce n’est pas un Brock Lesnar écoutant de la musique dans sa valise de Money in the Bank qui viendra arranger les choses – bien qu’il soit divertissant dans ce nouveau personnage.

Les championnes par équipe ne font que perdre et n’ont pas eu la moitié de la visibilité que le titre 24/7 a eue jusqu’à présent.

Les deux Québécois, qui font partie des meilleurs que cette compagnie a à offrir, ne servent que d’amuse-gueules aux deux champions principaux de la WWE. Pourtant, leurs matchs étaient les deux meilleurs de la semaine.

Et comme si ce n’était pas suffisant, on va parler statistiques pour un instant. Raw, cette semaine, avait cinq combats, dont un match de revanche de la semaine précédente. De plus, il n’y a pas eu une heure de lutte au total – PAS UNE HEURE – sur une émission de trois heures, moins les publicités.

Bien que Money in the Bank fût un bon événement, la WWE a besoin, plus que jamais, d’un show qui va être bon et qui va finir sur une note positive. Et cet événement aura lieu ce samedi dans la cour de la WWE, à Bridgeport au Connecticut.

Entre Johnny Gargano contre Adam Cole, Io Shirai contre Shayna Baszler, Matt Riddle contre Roderick Strong, le match quadruple menace par équipe et Velveteen Dream contre Tyler Breeze, ce sera la réponse de la WWE à leurs nouveaux ennemis. Jusqu’à nouvel ordre, seul NXT peut donner du fil à retordre à l’événement de samedi dernier.

Seul bémol, le dernier NXT TakeOver, lors de la semaine de WrestleMania, fut l’un des meilleurs de la courte histoire de la compagnie, alors les chaussures seront grandes à remplir.

Je crois que Cole remportera les grands honneurs de ce 25e NXT TakeOver. Il est grand temps qu’il devienne le visage de cette émission.

Matchs de la semaine

Kevin Owens c. Kofi Kingston Sami Zayn c. Seth Rollins Ricochet c. Cesaro

Vidéos de la semaine

Je ne crois pas que ce segment va rester en ondes longtemps

Et une autre défaite pour les championnes

Résultats rapides

Kansas City, Missouri

Shane McMahon b Lance Anoa’i

Becky Lynch et Nikki Cross ont battu les IIconics

Ricochet a défait Cesaro

Baron Corbin a vaincu Braun Strowman, Le Miz et Bobby Lashley afin d’affronter Seth Rollins au Super ShowDown

Seth Rollins a battu Sami Zayn

Vidéos de la semaine

Mais qu’est-ce qu’on attend pour faire lutter Aleister Black?

Le titre 24/7 en finale...tellement triste

Résultats rapides

Tulsa, Oklahoma

Kofi Kingston a battu Kevin Owens

Mandy Rose, acc. par Sonya Deville a défait Carmella

Le champion 24/7 R-Truth a vaincu Drake Maverick

Elias a battu le champion 24/7 R-Truth pour devenir le nouveau champion

Bayley a défait Lacey Evans

Roman Reigns et R-Truth ont vaincu Drew McIntyre et Elias, acc. par Shane McMahon

R-Truth a battu le champion 24/7 Elias pour remporter le champion

Vidéo de la semaine

Je l’aime bien ce Carrillo!

Résultats rapides

Tulsa, Oklahoma

Mike Kanellis a battu Brian Kendrick

Noam Dar a défait Mike Karma

Humberto Carrillo a vaincu Jack Gallagher

Vidéo de la semaine

Velveteen Dream, quelle présence!

Résultats rapides

Winter Park, Floride

Mia Yim a battu Bianca Belair

Kushida a défait Drew Gulak

Le match entre Forgotten Sons et Danny Burch et Oney Lorcan n’a pas fait de vainqueurs lors plusieurs autres équipes sont intervenues.

Vidéo de la semaine

Voici le résumé de la semaine :

Résultats rapides

Glascow, Écosse

Gallus (Mark Coffey et Wolfgang) ont battu WhiteWolf (A-Kid et Carlos Romo)

Kassius Ohno a défait Jack Gallagher

La championne féminine NXT Royaume-Uni Toni Storm a vaincu Nina Samuels

Événement spécial, samedi le 1er juin, sur la chaîne de la WWE

Carte confirmée pour NXT TakeOver : XXV

Le champion NXT Johnny Gargano c. Adam Cole

La championne NXT Shayna Baszler c. Io Shirai

Oney Lorcan et Danny Burch c. Les Street Profits c. l’Undisputed Era c. Les Forgotten Sons dans un match d’échelles pour les titres vacants par équipe de NXT

Le champion Nord-Américain Velveteen Dream c. Tyler Breeze

Matt Riddle c. Roderick Strong

Ceci complète le tour d’horizon à la WWE pour cette semaine.

