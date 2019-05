«JiC» veut cinq équipes sportives professionnelles à Montréal

Comme bien des amateurs de sport, Jean-Charles Lajoie rêve que Montréal se hisse parmi les villes d’Amérique du Nord qui ont des équipes dans toutes les ligues majeures de sport professionnel.

Bien que la NFL soit une option à oublier, l’animateur voudrait que les Québécois arrêtent de «vivre pour un petit pain» et que la communauté se lève afin que l’on puisse voir du sport, et non les Canadiens, pendant toute l’année.

Il croit que chaque équipe professionnelle, que ce soit les Alouettes, l’Impact ou le CH, a sa base de partisans respective et que l’arrivée d’une autre concession dans le portrait ne serait pas forcément nuisible.

«Il faut assister à un match hors concours de la NBA au centre Bell pour comprendre que la clientèle qui s’y trouve, on ne la retrouve pas systématiquement dans les gradins des autres sports professionnels de Montréal», explique Lajoie sur les ondes de TVA Sports.

La communauté métropolitaine de Montréal compte plus de quatre millions d’habitants, ce qui en fait la 16e agglomération la plus populeuse d’Amérique du Nord.

Toutes celles qui sont plus populeuses ont au moins quatre équipes sportives professionnelles.

