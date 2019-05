Que se passe-t-il avec Patrice Bergeron?

Patrice Bergeron n’était vraisemblablement pas dans une bonne journée, mercredi, lors du deuxième match de la finale de la Coupe Stanley entre les Bruins de Boston et les Blues de St. Louis, remporté 3-2 en prolongation par la formation du Missouri.

Habituellement un as des mises au jeu, le Québécois n’a obtenu qu'un pourcentage d’efficacité de 38 % en pareille situation lors du deuxième duel face aux Blues. Lors de la première rencontre, Bergeron avait remporté 70 % des mises au jeu.

L’attaquant de la formation du Massachusetts cache peut-être une blessure, ce qui est monnaie courante si loin en séries éliminatoires.

Avant la période de prolongation, mercredi, Bergeron avait donné quelques coups de patin dans sa zone avant d’enchaîner avec des enjambées plus explosives jusque dans le territoire ennemi. En passant devant le banc des siens, on a vu le Québécois se donner un coup de bâton sur les cuisses en signe de frustration.

«On associe Patrice Bergeron aux mises au jeu, a souligné l’analyste-hockey Yvon Pedneault, jeudi, lors du segment Le Temple de la Renommée de l’émission JiC sur les ondes de TVA Sports. [...] Il n’a pris part qu’à quatre mises au jeu en zone défensive. Et le match était disputé à Boston. (Bruce) Cassidy a le dernier mot. Est-ce qu’il se passe quelque chose dans son cas?»

Et ce n’est pas seulement Bergeron qui connaît des ennuis depuis le début de la finale. Le premier trio des Bruins, composé de Bergeron, Brad Marchand et David Pastrnak, n’est pas l’ombre de lui-même. En effet, cette première unité est -7 lors des deux premiers matchs. Et c’est la première fois qu’ils affichent un différentiel négatif lors de deux matchs consécutifs depuis le 31 mars.

«Hier, je me suis dit dès le départ qu’il (Bergeron) n’avait pas l’air dans son assiette, a continué l'ex-hockeyeur maintenant analyste à TVA Sports, Mike Bossy. Est-ce qu’il est blessé? Peut-être! Mais 80 % des joueurs sont blessés. (On n’a qu’à penser à) Tarasenko qui est sorti de la rencontre pendant une dizaine de minutes avant de revenir. Personne n’est à 100 %.»

Le troisième duel entre les deux équipes aura lieu, samedi, dès 20h, sur les ondes de TVA Sports.

