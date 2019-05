Nick Foles en deuil de son fils

Le quart-arrière des Jaguars de Jacksonville Nick Foles et sa femme Tori vivent des moments difficiles après avoir perdu leur bébé lors d’une fausse-couche.

C’est la femme du joueur de 30 ans qui a expliqué ce que vit présentement le couple, mercredi, par le biais d’une publication Instagram.

«Comme plusieurs d’entre vous savaient, [j'étais enceinte] de 15 semaines de notre deuxième enfant, a indiqué Tori Foles sur Instagram. Tôt dimanche matin, après deux journées difficiles à combattre un virus, les contractions ont commencé et je savais que quelque chose n’allait pas. Peu après, nous avons appris que nous avions perdu notre garçon.»

«L’accouchement, et voir notre petit garçon, a été un processus assez dévastateur. Finalement, j’avais contracté une pneumonie. Les émotions vont et viennent, passant de l’immense tristesse à la confusion et à la colère. Et parfois, il y a cette forte conviction que Dieu a la situation bien en main (...).»

Nick Foles n’a pas participé aux activités d’équipe qui étaient au programme des Jaguars mardi pour des raisons personnelles, a précisé le site NFL.com.

Joueur par excellence du 52e Super Bowl, Foles est passé des Eagles de Philadelphie aux Jaguars après la dernière saison. Il a paraphé une entente de quatre ans d’une valeur de 91 millions $ avec la formation de Jacksonville.