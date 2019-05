Mondial U20: Un jeune Norvégien marque 9 BUTS en un match!

L'attaquant norvégien Erling Haland a inscrit pas moins de 9 buts lors de la victoire 12-0 de son équipe face au Honduras au Mondial des moins de 20 ans, jeudi, en Pologne.

Il s'agit d'un nouveau record de buts, non seulement pour un joueur, mais aussi pour une équipe, pendant un match dans l'histoire de cette compétition, selon la FIFA.

Voyez Haland inscrire ses neuf filets dans la vidéo ci-dessous.

Muet lors des deux premières rencontres de la phase de groupe perdues avec sa sélection dans cette Coupe du monde, Haland s'est déchaîné face aux Honduriens. L'espoir de 18 ans du Red Bull Salzbourg a sévi dès la 7e minute, puis aux 20e, 36e (sur penalty), 43e, 50e, 67e, 77e, 88e et 90e.

Le Norvégien fait donc évidement figure de favori pour finir en tête du classement des buteurs du tournoi, où ses poursuivants, le Sénégalais Amadou Sagna et le Colombien Juan Hernandez, n'ont marqué «que» 6 buts.

Malgré cette écrasante victoire, la Norvège n'est pas encore assurée de passer le premier tour. Elle devra attendre les résultats des autres groupes pour savoir si elle fait partie des quatre meilleurs troisièmes.

Un futur grand joueur?

Arrivé à Salzbourg en janvier 2019, l'attaquant était également courtisé par certains des plus grands clubs européens, comme Manchester United, la Juventus et le Borussia Dortmund. Ses attributs physiques et son talent pour réussir des reprises de volées ne sont pas sans rappeler ceux d'un autre scandinave; Zlatan Ibrahimovic.

Évidemment, le jeune homme a du pain sur la planche s'il veut un jour devenir un joueur aussi spectaculaire et efficace que le grand Suédois, mais son potentiel est alléchant.