Gold Cup: trois Québécois dans l’équipe canadienne

Les Québécois Samuel Piette, Maxime Crépeau et Zachary Brault-Guillard ont été sélectionnés sur l’équipe canadienne en vue de la Gold Cup de la Concacaf, qui commencera le 15 juin prochain, à Pasadena.

Piette en sera à une quatrième participation à l’événement. Le milieu de terrain de l’Impact de Montréal retrouvera au sein de l’équipe son ancien coéquipier Maxime Crépeau, qui connaît une bonne saison devant le filet des Whitecaps de Vancouver.

Pour sa part, le défenseur de l’Impact Zachary Brault-Guillard en sera à une toute première participation au tournoi. Le joueur de 20 ans a déjà disputé trois matchs avec l’équipe canadienne au cours de sa jeune carrière.

Alphonso Davies fait également partie de la formation canadienne, qui amorcera son tournoi face à la Martinique le 15 juin au Rose Bowl à Pasadena. Le Canada affrontera ensuite le Mexique le 19 juin à Denver, puis Cuba le 23 juin à Charlotte.

«Nous avons établi une bonne base culturellement et tactiquement lors des qualifications pour la Ligue des Nations de la Concacaf et l’équipe est concentrée et prête à se dépasser pour aller le plus loin possible à la Gold Cup de la Concacaf 2019, a indiqué l’entraîneur-chef John Herdman par voie de communiqué.

«Le tournoi sera difficile avec un horaire serré, le fait que nous allons affronter un très bon adversaire en altitude à Denver et la chaleur et l’humidité de Charlotte, mais c’est ce qu’il faut pour mettre une équipe à l’épreuve puis grandir après ces expériences», a poursuivi Herdman.

«Nous avons été mis à l’épreuve de différentes façons lors de la Ligue des Nations de la Concacaf et maintenant nous nous dirigeons dans un environnement de tournoi où les choses vont bouger à un rythme rapide. Ce sera bien de voir comment l’équipe s’unira à ce moment.»

Les 16 pays représentés sont divisés en quatre groupes. Les deux meilleures formations de chaque groupe accéderont aux demi-finales au terme du tournoi à la ronde.