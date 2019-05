Carl Gunnarsson : «j’ai seulement besoin d’un autre tir»

Il y a de ces histoires qui marquent l’imaginaire.

Il ne reste que 2 minutes à jouer en troisième période du deuxième match de la finale de la Coupe Stanley entre les Bruins et les Blues. Le pointage est de 2-2.

Le défenseur Carl Gunnarsson, loin d’être reconnu pour ses aptitudes offensives, décoche un violent tir qui termine sa course directement sur le poteau. Quelques centimètres plus à gauche et les Blues se sauvaient avec le match.

Le troisième vingt prend fin. Gunnarsson croise son entraîneur dans le corridor menant au vestiaire de l’équipe.

Il lui lance : «Coach, j’ai seulement besoin d’un autre tir!».

On connaît la suite. À son premier lancer en période supplémentaire, le défenseur marque le but gagnant qui permet aux Blues de remporter le match et de créer l’égalité 1-1 dans la série contre les Bruins.

Il s'agissait, pour l'arrière, d'un premier but depuis le 2 février dernier.



Voyez, dans la vidéo ci-dessus, l’entraîneur Craig Berube qui raconte sa discussion avec Carl Gunnarsson.