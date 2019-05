Un nouveau tournoi entre des clubs de la MLS et du Mexique

Afin de mousser la rivalité entre la Major League Soccer (MLS) et la meilleure ligue de soccer du Mexique, la Liga MX, un mini-tournoi aura lieu cette saison avec quatre clubs de chacun de ces circuits.

La première présentation de cette compétition appelée Leagues Cup mettra en vedette le Fire de Chicago, le Dynamo de Houston, le Galaxy de Los Angeles et le Real Salt Lake. Ces équipes affronteront respectivement Cruz Azul, Club América, Club Tijuana et Tigres UANL dans un match sans lendemain en juillet à l'intérieur du stade des formations de la MLS. Les vainqueurs se retrouveront en août pour une demi-finale d’un match avant la finale prévue en septembre.

«Nous sommes excités de franchir une autre étape de notre partenariat avec la Liga MX, a affirmé le commissaire de la MLS, Don Garber, par communiqué, mercredi. Nous avons une intense rivalité entre nos équipes nationales et la Leagues Cup offre une opportunité en or d’accroître la rivalité croissante entre les clubs de la MLS et de la Liga MX.»

Les équipes de la MLS ont été choisies par la direction du circuit, tandis que celles du Mexique ont été sélectionnées selon leurs résultats lors de récentes compétitions.

Ce tournoi a été sanctionné par la Confédération de football d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes (CONCACAF) qui organise le tournoi de la Ligue des champions pour la région. Cette compétition est souvent le théâtre de duel entre des clubs mexicains et de la MLS. L’Impact de Montréal avait d’ailleurs perdu la finale en 2015 contre Club América.