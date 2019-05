Les Yankees musellent les Padres

Intraitables au monticule, les lanceurs des Yankees n’ont accordé que quatre coups sûrs aux Padres de San Diego dans un gain de 7 à 0, mercredi, à New York.

Le partant des favoris de la foule, James Paxton, a mené la charge en ne concédant que deux buts sur balles en quatre manches de travail. Il a aussi passé sept joueurs dans la mitaine.

La victoire est toutefois allée à la fiche de Jonathan Holder (4-2), qui a permis une frappe en lieu sûr en deux tours au bâton.

La journée a été plus difficile pour les artilleurs adverses. Chris Paddack (4-3) a hérité de la défaite, lui qui a accordé quatre points et six coups sûrs en cinq manches. Trois points, dont deux mérités, ont été inscrits quand son remplaçant, Adam Warren, était sur la butte.

Offensivement, les Yankees ont été soulevés par leur puissance. DJ LeMahieu, Luke Voit et Gio Urshela ont tous claqué des circuits en solo, tandis que Gleyber Torres a catapulté la balle dans les gradins lorsque Voit était sur les sentiers.

Brett Gardner a quant à lui poussé LeMahieu au marbre à l’aide d’un ballon-sacrifice.

Cameron Maybin a inscrit l’autre point des Bombardiers du Bronx. Les Padres ont commis une erreur au moment où il tentait de voler le troisième but, ce qui lui a permis de toucher la plaque.

Les Yankees, premiers dans la section Est de la Ligue américaine, entameront jeudi une série de quatre matchs contre leurs rivaux de toujours, les Red Sox de Boston, au Yankee Stadium.