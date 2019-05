Les Predators tiennent à Jarred Tinordi

L’ancien défenseur des Canadiens de Montréal Jarred Tinordi a signé un contrat de deux ans avec les Predators de Nashville, mercredi.

L’entente est à deux volets et rapportera 700 000 $ au hockeyeur de 27 ans s’il évolue dans la Ligue nationale. Il touchera 300 000 $ s’il se retrouve avec les Admirals de Milwaukee, le club-école des «Preds» dans la Ligue américaine.

Tinordi avait accepté un pacte d’un an avec Nashville l’an passé et aurait pu devenir joueur autonome sans compensation le 1er juillet. En 2018-2019, il a récolté huit buts et 14 mentions d’aide pour 22 points en 75 rencontres avec la filiale des Predators, ajoutant une aide en cinq matchs des séries.

La dernière présence du fils de l’ancien arrière de la LNH Mark Tinordi au sein du circuit Bettman remonte à la campagne 2015-2016. Dans l’uniforme des Coyotes de l’Arizona, il avait été blanchi en sept parties. Le gaucher a porté les couleurs du Canadien durant 46 matchs entre 2012-2013 et 2015-2016.

Les Sénateurs et Nilsson s'entendent

Par ailleurs, les Sénateurs d’Ottawa ont accordé un contrat de deux ans, d’une valeur annuelle moyenne de 2,6 millions $, au gardien Anders Nilsson.

Le Suédois de 29 ans touchera ainsi 2,8 millions $ lors de la prochaine campagne et 2,4 millions $ en 2020-2021.