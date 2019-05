La pire foule de l'histoire des Rays!

Si la tendance se maintient, les Rays de Tampa Bay pourront organiser des soirées privées pour leurs matchs locaux de saison régulière, eux qui ont annoncé une maigre foule de 5786 spectateurs, la plus petite de leur histoire, lors de leur partie de mardi face aux Blue Jays de Toronto.

L’équipe floridienne demeure au centre des rumeurs de transfert vers Montréal et les conversations la concernant abordent régulièrement ses mauvaises performances aux guichets. Or, rien ne laisse présager un changement de ce côté. Le total de la rencontre de mardi au Tropicana Field a «surpassé» en termes de médiocrité celui du 5 septembre 2017, lorsque 6509 billets avaient été vendus, au moment où l’ouragan Irma s’apprêtait à frapper la région de Tampa/St. Petersburg.

Pourtant, la troupe du gérant Kevin Cash offre un bon spectacle ces temps-ci. Avant de se mesurer à nouveau aux Jays mercredi soir, elle se trouvait au deuxième rang de la section Est de la Ligue américaine. En vertu d’une fiche de 33-19, elle accusait un retard d’une partie sur les puissants Yankees de New York et devançait par cinq matchs les champions en titre de la Série mondiale, les Red Sox de Boston.

Aussi, certains joueurs admettent qu’évoluer à l’intérieur d’un stade pratiquement vide constitue une tâche compliquée.

«J’ai vraiment remarqué cela, surtout au cours de l’hymne national, a déclaré au quotidien "Tampa Bay Times" le lanceur Ryne Stanek, qui a œuvré au monticule pendant deux manches, mardi. Je me disais qu’il était encore tôt et que les gens allaient possiblement arriver.»

«C’est difficile [de jouer devant peu de spectateurs], d’autant plus que nous jouons bien. Nous formons un groupe plaisant à regarder et on amène du baseball dynamique. Il n’y a pas de parties ennuyantes et nous ne sommes pas nonchalants non plus. C’est dur à comprendre», a-t-il poursuivi.

Intérêt toujours moindre

Ainsi, le nombre de gens ayant assisté au duel Jays-Rays est le plus faible en 22 ans d’existence pour la formation de la Floride. Il s’agit aussi de la plus petite foule pour un match des grandes ligues depuis le 11 juillet dernier, quand les Marlins de Miami avaient accueilli 5265 partisans pour leur affrontement contre les Brewers de Milwaukee. Également, six duels des majeures se sont déroulés devant moins de 10 000 personnes en 2019 jusqu’ici.

Cette saison, les Rays occupent l’avant-dernier rang du baseball majeur avec une moyenne de 14 240 spectateurs par match à domicile, en date de mercredi. Seuls les Marlins font pire avec 9667 personnes. À chaque année depuis 2011, Tampa Bay s’est retrouvé parmi les deux pires clubs au chapitre de l’assistance.