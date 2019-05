Jean Pascal a perdu une coche, selon Éric Lucas

Le combat de Jean Pascal contre Marcus Browne pourrait-il être celui de trop? Sans répondre directement à la question, l’ancien champion du monde Éric Lucas admet que Pascal régresse depuis quelque temps.

«On souhaite toujours que ça n’arrive pas [le duel en trop]. Dans le cas de Jean Pascal, oui il étire, mais il semble être en bonne condition physique. Il semble bien dans sa tête, mais c’est sûr qu’il ralentit. Lors de son dernier combat contre Sergey Kovalev, il avait déjà perdu une coche», a noté Lucas en entrevue à l’émission Les Partants.

«Steve Bossé, qui n’avait pas beaucoup d’expérience, lui a quand même donné une grosse opposition, a-t-il poursuivi. Peut-être à cause que Pascal était un peu plus lourd. C’est demandant. Il perd un peu de vitesse. Je me rappelle qu’un de mes entraîneurs m’a dit : "T’as peut-être encore de la boxe en toi, mais tu perds beaucoup de vitesse." C’est une chose qui est très importante dans les combats.»

À 36 ans, Pascal se livrera d’ailleurs à un gros défi le 3 août prochain, lui qui se frottera au champion intérimaire WBA des mi-lourds, Marcus Browne.

«Je pense qu’il peut encore faire de bons combats. Mais là, il va s’attaquer à un jeune invaincu, gaucher, qui a de bonnes mains et qui se déplace bien. Je ne mets pas Pascal battu d’avance, car c’est un gars qui prend des risques. Il peut surprendre. Mais je dirais que ce serait plus surprenant qu’il cause la surprise contre Browne», a analysé Lucas.

Voyez l’entrevue qu’Éric Lucas a accordée à l’émission Les Partants dans la vidéo ci-dessus. Il est également question de sa nouvelle carrière de camionneur.