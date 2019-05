Gala à Shawinigan le 15 juin: beau défi pour Kim Clavel

Plusieurs boxeurs québécois auront l’occasion de montrer leur savoir-faire en sous-carte du gala d’Eye of the Tiger Management (EOTTM) prévu le 15 juin au Centre Gervais Auto de Shawinigan, à commencer par Kim Clavel.

Cette dernière reviendra sur le ring après son triomphe face à Tamara Elisabet Demarco le 17 mai pour affronter la vétérane mexicaine Nora Cardoza (14-6-2, 6 K.-O.) dans un duel de huit rounds chez les poids mi-mouches. Clavel (8-0-0, 2 K.-O.) aura devant elle une boxeuse chevronnée reconnue pour avoir livré des guerres, notamment lors de son combat de championnat du monde WBC face à la Japonaise Momo Koseki.

Cependant, EOTTM ne semble pas inquiet pour la Québécoise.

«La popularité et le succès de Kim Clavel grimpent en flèche, puisqu'elle ne cesse d'impressionner à chacune de ses sorties notamment grâce à son grand talent, ses aptitudes physiques, son intelligence sur le ring et son sens du spectacle. Son duel du 17 mai a d'ailleurs été le combat de la soirée auprès d'un bon nombre d'amateurs de boxe. Kim connait une progression exceptionnelle depuis ses débuts professionnels et c'est extrêmement prometteur», a mentionné le directeur général d’EOTTM, Antonin Décarie, dans un communiqué publié mercredi.

Autres combats

Dans les autres chocs précédant la finale mettant aux prises Simon Kean à Dillon Carman, Lexson Mathieu (3-0-0, 3 K.-O.) croisera les gants avec le Mexicain Francisco Rios (13-8-3, 9 K.-O.). Leur duel est prévu pour quatre rounds chez les 168 lb. Même s’il a connu la défaite lors de ses deux combats dans la Belle Province, Rios a causé des ennuis à plusieurs boxeurs de la relève.

«Encore une fois, il faut reconnaître le courage de nos boxeurs qui auront de gros défis entre les mains le 15 juin. Chez EOTTM, nous croyons fermement que ce type d'adversité est primordial au cheminement professionnel et personnel d'un athlète, puisque l'expérience et la confiance qu'ils acquièrent à chacune de ces étapes sont essentielles pour se préparer à d'éventuels combats de championnat du monde», a affirmé Décarie.

Un an après sa cuisante défaite par K.-O. aux mains de Kean, le Canadien Adam Braidwood (13-2, 12 K.-O.) tentera de renouer avec la victoire face à l'ancien combattant d'arts martiaux mixtes Andrew Satterfield (5-2-0, 3 K.-O.). Pour sa part, Andranik Grigoryan (10-0-0, 1 K.-O.) affrontera le Mexicain Jorge Garcia Jimenez (14-2-1, 11 K.-O) pour le titre vacant NABA des poids plumes.

Entrée en matière

Les spectateurs auront également l'opportunité d'assister aux débuts professionnels de la recrue d'EOTTM, Avery Martin Duval, champion canadien durant quatre ans d’affilée chez les amateurs. «Pour moi, devenir professionnel était l'objectif que je m'étais fixé depuis que j'ai commencé à boxer à l'âge de 11 ans. C'était en quelque sorte mon but ultime», a-t-il indiqué.

Vincent Thibault (8-0-0, 2 K.-O.), Artur Ziyatdinov (9-0-0, 8 K.-O.), Raphaël Courchesne (6-0-0, 3 K.-O.) ainsi que le Trifluvien Kaemy Cloutier (2-0-0, 0 K.-O.) prendront aussi part au gala.

La chaîne TVA Sports diffusera celui-ci le 15 juin.