Bob Boughner n’est déjà plus au chômage

L’ancien entraîneur-chef des Panthers de la Floride Bob Boughner s’est déjà trouvé un nouvel emploi, car les Sharks de San Jose l’ont embauché comme instructeur adjoint, mercredi.

Congédié par l’organisation floridienne au lendemain de la fin du calendrier régulier 2018-2019, l’homme de 48 ans retrouvera le poste qu’il a occupé chez les Requins durant deux ans. De 2015 à 2017, il avait épaulé le pilote Peter DeBoer, qui est d’ailleurs très heureux de renouer avec lui.

«Je suis enthousiaste à l’idée qu’il ait décidé de se joindre à nous. On se connaît depuis plus de 20 ans et notre équipe sait bien ce qu’il peut lui donner», a commenté DeBoer au site des Sharks.

«Bob entretient une relation forte avec plusieurs de nos joueurs-clés et nous nous attendons à ce qu’il revienne au sein de notre organisation sans problème», a ajouté le directeur général Doug Wilson.

En Floride, Boughner a dirigé les Panthers lors des deux dernières campagnes, étant incapable de les mener à la phase éliminatoire. Sa troupe a présenté une fiche de 36-32-14 cette année. Un an auparavant, elle avait terminé à un point d’une place donnant accès aux séries.