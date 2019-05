Vincent Thibault n'en peut plus d'attendre. Le boxeur de Québec est impatient de remonter dans le ring le 15 juin à Shawinigan.

À un peu plus de deux semaines de son combat contre le Mexicain Alan Carrillo (10-3, 7 K.-O.), Thibault (8-0, 2 K.-O.) a rencontré la journaliste de TVA Sports Nancy Audet mardi, alors qu'il amorce le dernier droit de son camp d'entraînement. Voyez son reportage dans la vidéo ci-dessus.

La nervosité était déjà palpable dans le gymnase. Cette fois-ci, les papillons arrivent un peu plus tôt. C'est qu'il a dû annuler son dernier affrontement, prévu en mars, à cause d'une vilaine blessure subie à l'entraînement.

Maintenant qu’il est complètement rétabli, Thibault trépigne d’impatience.

«J’ai hâte d'être de retour dans le ring et d’entendre les gens de Shawinigan. On peut appeler ça une drogue! Marcher vers le ring et entendre la foule, ça te fait sentir vivant.»

Pour le neuvième combat de son protégé chez les professionnels, l’entraîneur Vincent Auclair aimerait le voir «avoir confiance en ses habiletés, tout en étant conscient défensivement».

«Le focus n'est pas sur son adversaire, mais sur Vincent. Il faut qu'il nous montre qu'il se développe et qu'il a ajouté des outils à son arsenal», a-t-il ajouté.

C’est ce que nous verrons le 15 juin.

Soulignons que TVA Sports présentera ce gala en direct. La finale mettra aux prises Simon Kean et Dillon Carman.