Tkachuk, la grande priorité des Flames

Les Flames de Calgary auront certains dossiers importants à gérer durant la saison, mais aucun ne comptera plus que la prolongation de contrat que l’organisation souhaite accorder à l’attaquant Matthew Tkachuk.

«J’aimerais qu’on signe le contrat cet après-midi, mais je ne suis pas sûr que ça marche comme ça», a indiqué le directeur général de l’équipe, Brad Treliving lors d’une entrevue accordée au réseau Sportsnet.

Tkachuk n’a que 21 ans, mais il a déjà trois saisons dans la LNH derrière la cravate. Le teigneux ailier a amassé 34 buts et 77 points en 2018-2019, et son contrat d’entrée dans la grande ligue, d’une durée de trois ans, arrive maintenant à échéance.

Si Treliving n’a pas voulu donner de détails au sujet des discussions avec le clan Tkachuk, il a admis que ce nouveau contrat «est au sommet de la liste des choses que nous avons à régler».

«Nous allons continuer à travailler et nous allons conclure cette entente, a-t-il également mentionné. Ces choses-là prennent du temps.»

Les Flames doivent également accorder des prolongations de contrat à l’attaquant Sam Bennett et au gardien David Rittich. Ce dernier, qui a bien secondé le vétéran Mike Smith en 2018-2019, est tenu en haute estime par le DG.

«Il a beaucoup progressé cette année», a-t-il dit au sujet du Tchèque de 26 ans.

Treliving commence lui aussi à se faire à l’idée qu’il est mieux pour un gardien numéro un de ne pas dépasser les 60 matchs en saison régulière.

«Ça devient de plus en plus une position partagée, il faut maintenant deux gars, a-t-il observé. David est un jeune gardien qui continue à apprendre et à s’améliorer.»

Pas de soucis au sujet de Gaudreau

Treliving s’est aussi porté à la défense de l’attaquant Johnny Gaudreau. Le diminutif américain a amassé pas moins de 99 points durant la saison régulière, mais sa production s’est limitée à une petite mention d’aide en cinq matchs lors des séries, où les Flames ont connu une sortie rapide contre l’Avalanche du Colorado.

«Il a eu beaucoup de chances, mais la rondelle ne voulait pas entrer dans le filet, a-t-il déploré. Il n’est pas le premier joueur à qui ça va arriver.»

Treliving estime que Gaudreau a dû composer avec l’attention toute particulière que lui ont accordée les joueurs de l’Avalanche, ce qui n’était pas simple.

«Il sera mieux équipé la prochaine fois qu’il se retrouvera dans cette situation, a également mentionné le DG. Je n’ai aucune inquiétude à propos de quoi que ce soit qui concerne Johnny. C’est un gars motivé qui a déjà prouvé qu’il était l’un des meilleurs de la ligue.»

Dans l’ensemble, Treliving n’oublie pas que les Flames ont une bonne équipe qui a, après tout, amassé 107 points en saison régulière. S’il ne veut pas se lancer dans des prédictions pour son été à venir, il assure qu’il ne touchera pas à son jeune noyau.

«Nous voulons faire quelques améliorations comme on le fait chaque année, mais nous n’irons pas dire qu’on veut rebâtir cette formation.»