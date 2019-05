Roland-Garros: Naomi Osaka a eu très chaud

La no 1 mondiale Naomi Osaka, après une première manche catastrophique, a senti de très près le vent de la défaite mardi, passant à deux points de l'élimination face à l'étonnante Slovaque Anna Karolina Schmiedlova (90e), mais s'est finalement qualifiée pour le deuxième tour 0-6, 7-6 (4), 6-1.

Les premiers tours de Grand Chelem sont toujours délicats. Et pour la Japonaise, qui a remporté les deux dernières levées du Grand Chelem à New York et Melbourne, la règle s'est vérifiée.

Cueillie à froid en première manche, multipliant les fautes directes (13), la Japonaise s'est mise d'emblée en difficulté. Si elle a ensuite réussi à se détacher trois jeux à zéro dans la deuxième manche, une courte interruption due à la pluie a ensuite totalement relancé la Slovaque.

Menée 5-4, puis 6-5, Osaka est parvenue in extremis à accrocher le bris d'égalité, et à remporter la deuxième manche.

Le troisième «set» n'a été ensuite qu'une formalité, avant tout en raison de la baisse de régime de la Slovaque.

Son prochain tour face à la Belarusse Victoria Azarenka, ex no 1 mondiale et demi-finaliste en 2013, s'annonce extrêmement compliqué.

