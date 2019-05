Rafael Devers est sorti de sa carapace

Rafael Devers n’avait que 20 ans quand il a fait ses débuts dans le baseball majeur pour les Red Sox de Boston. Deux saisons plus tard, le joueur de troisième but semble en voie d’atteindre son plein potentiel.

«Il est en train de devenir un jeune homme, a expliqué l’entraîneur adjoint des frappeurs des Red Sox, Andy Barkett, au réseau ESPN. C’est normal d’être un peu gêné quand on est jeune. Une fois que tu es plus à l’aise, il est plus facile d’être un professionnel.»

En 53 matchs cette saison, avant le duel de mardi soir contre les Indians de Cleveland, Devers a maintenu une moyenne au bâton de ,327 avec sept circuits et 31 points produits. Il compte 66 coups sûrs à sa fiche, ce qui le classe au sixième rang, à égalité avec Freddie Freeman, des Braves d’Atlanta, et Michael Brantley, des Astros de Houston, dans les majeures.

«Il est une menace. C’est ce que nous imaginions pour lui», a lancé le gérant des Red Sox, Alex Cora.

«On le voit tous les soirs. Le jeu a ralenti pour lui, a quant à lui indiqué le coéquipier de Devers à Boston Mitch Moreland. Il est plus calme. Il a un bon plan de match avant chaque rencontre et il est capable de le respecter.»

Barrière de la langue

Devers est originaire de la République dominicaine et il parle espagnol. Il peut être assez difficile pour un joueur qui ne parle pas anglais de s’adapter au baseball majeur. Devers est de plus en plus à l’aise dans la langue de Shakespeare et cela a eu un impact majeur sur son niveau de confort.

«C’est facile de critiquer et de demander "Pourquoi tu n’apprends pas l’anglais?” Ce n’est pas quelque chose de facile à faire», a affirmé Barkett, qui parle couramment espagnol.

«Il apprend à mieux se connaître et à se comporter en adulte dans les majeures», a ajouté l’entraîneur.

La saison dernière, Barkett devait agir comme traducteur quand Devers recevait les conseils de l’entraîneur des frappeurs Tim Hyers. Ce n’est plus le cas en 2019 et les résultats se font sentir.