Jack Nicklaus croit que Tiger Woods peut toujours battre son record

La légende vivante du golf Jack Nicklaus pense toujours que Tiger Woods pourrait battre son record de 18 titres dans un tournoi majeur, même s’il émet une certaine réserve.

L’Américain de 79 ans a livré le fond de sa pensée sur cette possibilité dans le cadre du Tournoi Memorial, un événement dont il est l’hôte.

«Qui sait combien de temps son corps va tenir en un seul morceau, a-t-il dit. Même s’il a subi beaucoup d’opérations, il est peut-être assez solide pour qu’il n’y ait pas de problème. Si c’est le cas, je crois qu’il pourrait probablement battre mon record.»

Les spéculations sur un possible exploit de Woods sont revenues d’actualité quand il a remporté le 15e titre majeur de sa prolifique carrière au Tournoi des Maîtres en avril dernier. Le Tigre a mis la main sur ce sacre à l’âge de 43 ans. Pour sa part, Nicklaus a remporté son dernier titre majeur à 46 ans. C’est donc avec son expérience que le «Golden Bear» s’est permis de donner un conseil à son compatriote.

«Quand tu as 43 ans, tu as un craquement ici et là. Chaque jour ne sera plus le même. Il est à l’âge où il voudra et aura besoin de se prendre en charge. Il ne pourra pas faire tout ce que tout le monde lui demande. Il se devra d’être un peu égoïste.»