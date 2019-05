Zdeno Chara et Brad Marchand joueront

L’entraîneur-chef des Bruins de Boston, Bruce Cassidy a indiqué que l’attaquant Brad Marchand et le défenseur Zdeno Chara disputeront la première rencontre de la finale de la coupe Stanley contre les Blues de St. Louis, lundi soir, au TD Garden.

Marchand a raté l’entraînement de dimanche et a quitté prématurément la patinoire durant celui de lundi. Chara renouera avec l’action après avoir manqué le dernier duel de la finale de l’Est face aux Hurricanes de la Caroline. La nature de la blessure l'ayant ennuyé n'a pas été précisée.

À lire également: qui remportera le Conn-Smythe?

«Chara décidera lui-même s’il joue ou non», a blagué Cassidy, après l’entraînement de l’équipe, lundi.

«Tuukka (Rask) sera devant le filet, et je pense que nous aurons les mêmes 12 attaquants que lors du dernier match, a-t-il ajouté, plus sérieusement. Et John Moore sautera son tour (pour laisser sa place à Chara).»

Les Blues et les Bruins s’affronteront en séries pour la première fois depuis la demi-finale de 1972. Deux ans plus tôt, Boston avait balayé St. Louis grâce au but décisif de Bobby Orr en prolongation de la quatrième partie de la confrontation.

Les joueurs des Bruins sauteront sur la glace, ce soir, après avoir bénéficié d’un congé d’une dizaine de jours à la suite de leur victoire en finale de l’Est contre les Hurricanes de la Caroline.

«Ils ont bien géré ça, je pense, a indiqué Cassidy. On a alterné le repos et le travail. Hier, notre entraînement était échevelé, je ne mentirai pas. Et celui du jour précédent était excellent (...) Je fais confiance à notre groupe de meneurs, ils vont faire en sorte que nos gars seront prêts.»

«C'était long un peu, mais on est passés à travers (...) tu ne contrôles rien sauf ton état d'esprit et ta préparation, a affirmé Marchand. Je pense qu'on a bien composé avec tout ça.»

L’agitateur des Bruins a avoué avoir eu un peu de mal à dormir la nuit dernière, mais il est heureux que la grande finale commence enfin.

La chaîne TVA Sports et TVA Sports direct diffuseront le match à 20 h.