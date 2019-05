Place à la finale de la Coupe Stanley!

Les Bruins de Boston et les Blues de St. Louis amorcent ce soir leur quête respective pour l’obtention de la précieuse coupe Stanley.

L’ensemble des duels entre les deux formations seront diffusés sur TVA Sports et TVA Sports direct à compter de 20h, alors qu’une émission d’avant-match sera présentée dès 19h.

Les amateurs du Québec seront servis, alors que des patineurs des deux équipes sont originaires de la Belle Province. Chez les Bruins, Patrice Bergeron pilote le premier trio, lui qui a amassé huit buts et cinq mentions d’aide pour 13 points en 17 parties depuis le début des séries.

Dans le camp des Blues, les compatriotes David Perron et Samuel Blais composent un trio avec l’excellent Ryan O’Reilly. À 30 ans, le premier est l’un des vétérans d’expérience dans l’équipe du Missouri. Le second a réussi à percer la formation des Blues pendant les présentes séries en raison de son jeu physique et sa capacité à produire dans les moments clés.

Cette finale de la Coupe Stanley est également une reprise de la finale de 1970. À l’époque, les Bruins avaient été sacrés champions.

Depuis, les Oursons ont mis la main sur deux autres championnats (1972 et 2011), tandis que les Blues n’ont encore jamais remporté l’ultime série de la Ligue nationale de hockey.

Dave Morissette met la table, en direct de Boston, dans la vidéo ci-dessus.