«J'espère qu'ils ne laisseront pas passer Raphaël Lavoie»

Raphaël Lavoie n’a pas mis le feu au tournoi de la Coupe Memorial avec les Mooseheads d’Halifax, mais il a certainement fait tourner les têtes lors du plus important tournoi de hockey au pays.

Après une saison de 32 buts et 73 points, le produit de Chambly n’a enfilé que deux filets lors de la compétition pancanadienne, mais ils ont assurément marqué les esprits. Somme toute, l’attaquant de 6’4 a prouvé qu’il a de réels instincts de marqueur. Cela sera-t-il suffisant pour que Trevor Timmins en fasse sa toute première sélection en juin?

Lors de son émission quotidienne en semaine, Jean-Charles Lajoie a posé la question à ses membres du Temple de la renommée, Yvon Pedneault et le franc-tireur Mike Bossy. Voyez leur réponse dans la vidéo ci-haut.

Classé 13e à la mi-saison par la centrale de recrutement de la LNH, Lavoie a depuis glissé au 20e échelon parmi les patineurs nord-américains et pourrait bien être disponible lorsque le Canadien de Montréal parlera en 15e.

Nick Suzuki n’a pas convaincu

Joël Teasdale compte désormais la Coupe du Président et la Coupe Memorial dans son cabinet de trophées. Nick Suzuki, lui, est rentré bredouille du grand tournoi pancanadien, à défaut d'avoir été sacré champion de la Ligue de l'Ontario.

Selon les dires d’Yvon Pedneault et Mike Bossy, l'espoir du Tricolore n’a pas non plus rassuré quant à ses chances de se tailler une place dans la Ligue nationale dès la saison prochaine.

Teasdale et Suzuki devraient, selon toute vraisemblance, évoluer sous les ordres de Joël Bouchard avec le Rocket de Laval au printemps prochain à en croire les panélistes du Temple.

Mine de rien, le Canadien n’est pas à plaindre. La formation montréalaise a procédé à une refonte de sa banque d’espoirs au cours des deux dernières saisons, et la stratégie parait de plus en plus porter ses fruits. Après tout, Ryan Poehling a été élu joueur par excellence du Championnat mondial junior de hockey tandis qu’Alexander Romanov en a été l’un des meilleurs défenseurs.

La liste s’étend. Jesse Ylonen a remporté le titre mondial avec ses coéquipiers finlandais, Cayden Primeau s’est accolé le titre de meilleur gardien de la dernière saison dans la NCAA et Josh Brook s’est montré rempli de promesses à la ligne bleue dans la WHL. Jake Evans, lui, fait déjà ses classes dans la Ligue américaine.

Imaginez un instant si Marc Bergevin et sa bande parvenaient à mettre la main sur un marqueur rempli de promesses comme Raphaël Lavoie au premier tour du prochain encan amateur... ou peut-être opteront-ils pour un autre espoir.