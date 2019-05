Coupe Stanley : les plus longues disettes

Les Blues de St. Louis ont l’opportunité de remporter la première coupe Stanley de leur histoire lors de la finale 2019 face aux Bruins de Boston et surtout, de freiner une séquence de plus d’un demi-siècle sans championnat.

En fait, la disette de la formation du Missouri, en étant à la 51e campagne de son histoire et ayant donc effectué ses débuts dans la Ligue nationale de hockey (LNH) en 1967-1968, est aussi longue que celle des Maple Leafs de Toronto. Ceux-ci ont soulevé le précieux trophée pour la dernière fois au printemps 1967, au moment où le circuit comprenait encore six clubs.

Voici une présentation des cinq équipes vivant les plus longues sécheresses dans la LNH.

1-Maple Leafs de Toronto (dernière coupe en 1967)

L’équipe de la Ville Reine a enlevé les grands honneurs en 1967 et depuis ce temps, elle a été incapable d’atteindre la finale une seule fois. À l’époque, les joueurs en bleu et blanc avaient bousillé les plans du Canadien de Montréal qui espérait souligner l’Expo 67 avec une troisième coupe consécutive.

Les Leafs ont triomphé en six matchs aux dépens de la troupe de l’entraîneur-chef Toe Blake. Blessé dans la quatrième rencontre, le gardien Johnny Bower a cédé sa place à Terry Sawchuk et celui-ci a racheté un début de série chancelant en limitant le Tricolore à un but au cours de chacun des deux derniers affrontements.

2-Blues de St. Louis (aucune coupe, arrivée dans la LNH en 1967)

L’organisation du Missouri renoue cette année avec la finale, à laquelle elle a participé lors de chacune de ses trois premières campagnes. Et à toutes les occasions, elle a subi le balayage. Le Canadien a eu le dessus sur les Blues de Scotty Bowman en 1968 et en 1969, tandis que les Bruins de Boston - grâce au «but en or» du légendaire Bobby Orr dans le quatrième duel - ont réalisé le coup de pinceau à leurs dépens en 1970.

À ce moment-là, les formations issues de la grande expansion se retrouvaient toutes dans la même section et St. Louis a ainsi eu l’opportunité de jouer avec les représentants de l’autre division, beaucoup plus forte, au tour ultime.

En 2019, non seulement les Blues seront en quête de leur premier sacre, mais ils tenteront de gagner un premier match de finale à vie.

3-Sabres de Buffalo (aucune coupe, arrivée dans la LNH en 1970)

Depuis leur première saison en 1970-1971, les Sabres ont participé à deux finales. En 1974-1975, ils ont fait connaissance avec les Broad Street Bullies et malgré la présence de la French Connection formée de Gilbert Perreault, René Robert et Richard Martin, Buffalo s’est incliné en six parties devant les Flyers de Philadelphie.

Puis, en 1998-1999, les Sabres de Dominik Hasek ont vu leurs espoirs s’envoler en fumée sur un but controversé de Brett Hull. Placé dans la zone réservée au gardien, il a donné la victoire aux Stars de Dallas en troisième prolongation du sixième match de la finale.

4-Canucks de Vancouver (aucune coupe, arrivée dans la LNH en 1970)

Le club de la Colombie-Britannique a obtenu trois occasions en finale et il a passé bien près de réussir lors de ses deux plus récentes présences. Après un balayage encaissé aux mains des puissants Islanders de New York en 1982 - qui ne se souvient pas de la fameuse serviette de l’entraîneur des Canucks, Roger Neilson, visiblement exaspéré de l’arbitrage? -, Vancouver a pris part à la série décisive en 1994.

Cette année-là, Pavel Bure, Trevor Linden et compagnie avaient gagné deux matchs consécutifs pour égaler les chances à 3 à 3 face aux champions du calendrier régulier, les Rangers de New York. Cependant, Mark Messier et les Blueshirts avaient conclu le débat avec un court gain de 3 à 2 dans le match 7 au Madison Square Garden, freinant une séquence de 54 ans sans coupe de l’équipe new-yorkaise.

Puis, en 2011, l’instructeur-chef Alain Vigneault croyait bien amener la coupe à Vancouver, surtout que les siens avaient gagné le trophée des Présidents en saison. Toutefois, les Bruins avaient des plans différents. Dans la septième rencontre, Brad Marchand, Patrice Bergeron et Tim Thomas ont mené Boston vers un triomphe de 4 à 0 en sol ennemi, procurant une première coupe en 39 ans à leur formation.

5-Flyers de Philadelphie (dernière coupe en 1975)

Après leur triomphe contre les Sabres en 1975, les Flyers ont joué six fois en finale. Le Canadien a mis fin à leur règne de deux ans en 1976 grâce à un balayage complété sur la glace du Spectrum. Philadelphie s’est ensuite buté aux grandes dynasties des Islanders (en 1979-1980) et des Oilers d’Edmonton aux printemps 1985 et 1987.

Également, l’équipe en orange et noir a plié l’échine en quatre matchs devant les Red Wings de Detroit en 1996-1997. Avec le capitaine Steve Yzerman, ceux-ci avaient eu raison du trio Legion of Doom composé d’Eric Lindros, John LeClair et Mikael Renberg, en route vers leur premier titre depuis 1954-1955.

En juin 2010, les Flyers ont fait meilleure figure, pliant l’échine en six parties devant les Blackhawks de Chicago, gagnants pour la première fois depuis 1961. Le gardien Antti Niemi avait aidé les représentants de l’Illinois à l’emporter.