À VOIR: Torey Krug assène LA mise en échec des séries

En rogne parce que contraint dans son propre territoire par David Perron, Torey Krug a passé sa frustration sur un coéquipier du Québécois. Le résultat? Une des plus percutantes mises en échec des présentes séries.

Visiblement en colère, le petit défenseur des Bruins de Boston a pourchassé Perron jusqu'au banc des Blues avant de percevoir une occasion de déverser son fiel sur un autre joueur vêtu d'un chandail blanc, Robert Thomas en l'occurrence.

Les cheveux au vent parce qu'il avait perdu son casque - grâce au Québécois, l'arrière de 5'9 s'est élancé à pleine vitesse sur près de 120 pieds vers l'ailier du troisième trio de Craig Berube. Le feu dans les yeux, il n'a pas hésité une seule seconde. BANG!

«J'ai distribué beaucoup de mises en échec, a d'abord rétorqué le défenseur aux membres de la presse. Mais oui, ce coup a donné une bonne dose d'énergie à mes coéquipiers sur le banc.

«Je suis surtout content d'avoir eu une petite coupe de cheveux il y a quelques jours!»

KRUG EMBRACES HIT: "I had lots of hits... but yeah, it brought some energy to the bench." Torey Krug on his helmetless hit on Robert Thomas #STLBLUES #NHLBruins #StanleyCup pic.twitter.com/aksRkNrgqJ