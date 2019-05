Un dernier duel pour la suprématie du hockey junior

La rivalité entre les Huskies de Rouyn-Noranda et les Mooseheads de Halifax a grandi au fil des dernières semaines et elle atteindra son apogée ce soir alors que les deux équipes s'affronteront en finale du tournoi de la Coupe Memorial.

Cette rencontre ultime sera présentée à compter de 19h sur TVA Sports et TVA Sports direct.

Pour la première fois en 13 ans, nous aurons donc droit à une reprise de la finale de la Coupe du Président. En 2006, les Remparts de Québec avaient pris leur revanche sur les Wildcats de Moncton.

Les Mooseheads auront cependant fort à faire s'ils veulent imiter les Remparts, car plusieurs joueurs des Huskies connaissent tout un tournoi jusqu'à présent.

C'est notamment le cas des attaquants Jakub Lauko (7 points), Félix Bibeau (5 points) et Raphaël Harvey-Pinard (5 points) qui ont tous obtenu plus d'un point par match jusqu'ici.

À cela, il faut ajouter les attaquants Tyler Hinam et Joël Teasdale qui ont chacun inscrit trois buts ainsi que le défenseur étoile Noah Dobson.

Dobson a passé pas moins de 39 min 24 s sur la glace lors de la demi-finale, face au Storm de Guelph. Des chiffres hallucinants.

«J’étais dans le moment et je roulais à fond de train. Je ne me sentais pas fatigué. C’est le genre de match que tu veux jouer comme joueur à ce temps de l’année», avait dit celui qui a gagné le gros trophée dans l’uniforme du Titan d’Acadie-Bathurst l’an passé, après cette rencontre.

Du côté des Mooseheads, il faudra notamment surveiller deux joueurs qui ont également remporté la Coupe Memorial avec le Titan, soit Antoine Morand et Samuel Asselin. Ils ont respectivement récolté quatre et trois points jusqu'ici en trois rencontres.

Mais le joueur le plus productif de la troupe d'Éric Veilleux dans ce tournoi a été Maxim Trépanier avec six points. Le gardien Alexis Gravel a quant à lui été le meilleur gardien du tournoi jusqu'à présent avec une moyenne de buts alloués de 2,33 et un impressionnant taux d'efficacité de ,929.

Et finalement, il ne faudrait pas oublier le meilleur pointeur de la saison régulière, Peter Abbandonato, du côté des Huskies, ainsi que le meilleur buteur des séries éliminatoires de la LHJMQ, Raphaël Lavoie, du côté des Mooseheads.