Lewis Hamilton domine, Lance Stroll encore loin derrière

Dans une autre course dominée par le Britannique Lewis Hamilton, le Québécois Lance Stroll est demeuré loin du peloton de tête pour conclure au 16e rang du Grand Prix de Formule 1 de Monaco, dimanche.

Au volant de sa Mercedes, Hamilton a récolté sa quatrième victoire de la saison en maîtrisant la situation tout au long de l’épreuve de 78 tours. Celui ayant gagné deux fois d’affilée a devancé Sebastian Vettel (Ferrari) et Valtteri Bottas (Mercedes) par 2,602 s et 3,162 s, respectivement. Max Verstappen (Red Bull) a été le deuxième concurrent à franchir la ligne d’arrivée, mais une pénalité lui a fait perdre trois échelons.

«Je me suis battu pour l’esprit de Niki. Je sais qu’il a regardé tout cela d’en haut et qu’il m’aurait levé son chapeau. J’essayais de le rendre fier», a déclaré le vainqueur au compte Twitter de la F1 en évoquant le célèbre Niki Lauda, décédé six jours auparavant.

Pour ce qui est de Stroll (Racing Point), il s’est hissé au 11e rang à un certain moment avant de chuter au classement. Il a récolté seulement quatre points depuis le début de la campagne.

Les pilotes de la F1 seront de retour en piste pour le Grand Prix du Canada, prévu sur le circuit Gilles-Villeneuve le 9 juin.