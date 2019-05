Les propriétaires du PSG cherchent à racheter Leeds United

Le fonds souverain Qatar Sports Investments (QSI), propriétaire du Paris SG, cherche à s'implanter dans le Championnat d'Angleterre et serait déjà entré en négociations avec les propriétaires de Leeds United (D2), révèle le Financial Times samedi.

«Qatar Sports Investments va faire son entrée dans le foot anglais et il a choisi Leeds. Le Qatar étudie la possibilité d'entrer dans le foot anglais depuis deux ans», écrit le quotidien économique et financier.

Le FT a précisé que, selon «des personnes ayant des informations de première main sur les négociations», QSI a déjà entamé des négociations avec le propriétaire italien de Leeds, Andrea Radrizzani, au cours des derniers mois.

Comme Abou Dhabi, propriétaire de Manchester City, champion et vainqueur des Coupes d'Angleterre et de la Ligue, Doha cherche à étendre son rayonnement par l'intermédiaire du football, et va d'ailleurs organiser la Coupe du monde en 2022.

Selon le FT, les négociations ont été interrompues parce que Radrizzani voulait attendre de voir si Leeds, entraîné par le célèbre technicien argnetin Marcelo Bielsa, parvenait ou non à obtenir sa promotion en Premier League. Elles ont repris depuis l'élimination du club en barrage par Derby County, début mai.