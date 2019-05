Le Canada en grande finale du Mondial

Ne laissant aucune chance à la République tchèque, le Canada a obtenu son billet pour la finale du Championnat du monde de hockey en vertu d’une victoire de 5 à 1, samedi à Kosice, en Slovaquie.

Entamant la deuxième période avec une avance d’un but, les représentants de l’unifolié ont fait mal à leurs adversaires avec un filet après seulement 10 secondes de jeu.

Les Québécois Pierre-Luc Dubois et Thomas Chabot ont touché la cible dans la victoire, tout comme Mark Stone, Darnell Nurse et Kyle Turris.

Avec six minutes à faire au match, le Canada a toutefois baissé sa garde et Tomas Zohorna a inscrit le seul but des siens. Le gardien Matt Murray a ainsi perdu son jeu blanc lorsque l’attaquant l’a déjoué avec un tir dans le coin supérieur droit. Il a réalisé 40 arrêts.

Le Canada affrontera la Finlande en finale, dimanche. Le pays scandinave avait remporté le premier match entre les deux clubs en ronde préliminaire au compte de 3 à 1. Il s’agit jusqu’à maintenant de la seule défaite canadienne dans ce tournoi.