Le Bayern remporte la Coupe d'Allemagne

Le Bayern Munich a remporté samedi la Coupe d'Allemagne en battant Leipzig 3-0 en finale à Berlin, réussissant le doublé avec le championnat à l'issue d'une saison pourtant difficile.

Robert Lewandowski a réussi un doublé (29e et 85e), Kingsley Coman a marqué à la 78e minute. Pendant les dernières minutes du match, le duo Robben/Ribéry a été reconstitué pour la dernière fois.

Valence fête son centenaire avec un 8e sacre

Valence déloge le quadruple tenant! L'année de son centenaire, le club valencien a enfoncé un FC Barcelone en pleine déconfiture (2-1) samedi grâce à Kevin Gameiro en finale de Coupe du Roi, privant de quintuplé l'équipe catalane et son entraîneur Ernesto Valverde, très fragilisé.

Dans la touffeur du stade Benito-Villamarin de Séville, les Valenciens ont frappé en contre par Gameiro (21e) et Rodrigo Moreno (33e). Et le Barça, encore marqué par sa récente humiliation européenne, n'a pu que réduire le score par son capitaine Lionel Messi (73e), ratant le doublé Liga-Coupe et laissant Valence filer vers le huitième sacre en Coupe du Roi de son histoire, le premier depuis 2008.

Le Sporting remporte la Coupe du Portugal au bout du suspense

Le Sporting Portugal a remporté samedi la 17e Coupe du Portugal de son histoire en prenant le meilleur sur le FC Porto à l'issue de la séance de tirs au but (2-2, 5-4 t.a.b) au stade national du Jamor à Lisbonne.

Les «Lions» réalisent ainsi leur premier doublé de Coupes cette saison après avoir gagné la Coupe de la Ligue portugaise en janvier, déjà contre le FC Porto (1-1, 3-1 t.a.b). La dernière fois que le club lisboète s'était adjugé la Coupe du Portugal remontait à 2015.

Neil Lennon définitivement nommé entraîneur du Celtic

Neil Lennon, qui assurait déjà l'interim depuis le départ de Brendan Rodgers en février, a été nommé samedi entraîneur du Celtic, a annoncé le club de Glasgow, tout frais vainqueur de son troisième triplé Coupe d'Ecosse-Championnat-Coupe de la Ligue de rang.

«Nous sommes ravis d'annoncer que Neil Lennon s'est vu offrir le poste de manager permanent du Celtic», a affirmé le club écossais, qui a remporté samedi la Coupe d'Écosse face à Heart of Midlothian (2-1) grâce à un doublé du Français Odsonne Edouard.

Les Vert et Blanc s'étaient déjà assurés de la Coupe de la Ligue en décembre puis du championnat quelques mois plus tard, signant leur neuvième trophée national en trois saisons.

«C'est un privilège. C'était déjà un privilège la première fois mais là, revenir une deuxième fois, j'ai l'impression d'avoir bouclé la boucle», a admis, Lennon, 47 ans.

Ancien joueur (2000-2007) et entraîneur (2010-2014) des Hoops, le Nord-Irlandais était revenu sur le banc du Celtic en février après que son compatriote Brendan Rodgers a rejoint la Premier League et Leicester.

PSG: Tuchel prolongé jusqu'en 2021

L'entraîneur du PSG, Thomas Tuchel, a prolongé son contrat d'un an, jusqu'en juin 2021, a annoncé le club de la capitale samedi.

Âgé de 45 ans, le technicien allemand était arrivé au PSG en juin 2018 et a connu une première saison très compliquée, seulement sauvée par un titre de champion de France.