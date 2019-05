GP de Monaco: autre déception pour Lance Stroll

Pour un 10e Grand Prix consécutif, le Québécois Lance Stroll n’est pas parvenu à accéder à la deuxième séance de qualifications, samedi à Monaco. Il a réalisé le 18e temps pendant que Lewis Hamilton obtenait la position de tête.

À bord de sa voiture de l’écurie Force India, Stroll a effectué son tour le plus rapide en 1 min 12,846 s, à plus de six dixièmes de seconde de son coéquipier Sergio Perez (1:12,233), 17e.

Meneur au classement des pilotes, Hamilton a parcouru le parcours en 1:10,166, un chrono tout juste plus rapide que celui de son coéquipier Valtteri Bottas (1:10,252). Max Verstappen (1:10,641), de Red Bull, Sebastian Vettel (1:10,947), de Ferrari et Pierre Gasly (1:11,041), également de Red Bull, ont complété le top 5.

La grosse déception du jour est survenue chez Ferrari. La marque italienne n’a pas cru bon de renvoyer le favori local Charles Leclerc en piste en fin de Q1 et elle a été piégée. Ironiquement, c’est un chrono de son coéquipier Sebastian Vettel qui l’a relégué parmi les exclus. Il partira 16e.

Le départ sera donné dimanche à 9h10, heure du Québec.