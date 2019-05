Brossoit demeure à Winnipeg

Laurent Brossoit sera de retour avec les Jets de Winnipeg lors de la prochaine saison puisqu’il a accepté samedi un contrat d’un an qui lui rapportera 1,225 million $.

Lors de la saison 2018-2019, sa première avec les Jets et sa cinquième dans la Ligue nationale de hockey, Brossoit œuvrait comme second à Connor Hellebuyck. Il a pris part à 21 parties, montrant une fiche de 13-6-2, une moyenne de buts alloués de 2,52 et un taux d’efficacité de ,925.

Brossoit s’est joint aux Jets le 1er juillet dernier à titre de joueur autonome. Repêché au sixième tour par les Flames de Calgary en 2011, il a été échangé aux Oilers d’Edmonton en compagnie de Roman Horak en 2013 en retour de Ladislav Smid et Olivier Roy.

Le troisième gardien des Jets, Eric Comrie, pourrait devenir joueur autonome avec compensation le 1er juillet prochain. Il est admissible à l’arbitrage salarial.